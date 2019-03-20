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هذه رسالة نانسي عجرم في اليوم العالمي للسعادة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لكل محبيها ومتابعيها في لبنان وحول العالم بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، حيث تمنت للجميع ان يعيشوا فرحاً دائماً، ناصحية إياهم بأن يصنعوا سعادتهم بيدهم وبما وهبتهم الحياة.



وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: في اليوم العالمي للسعادة أتمنى أن يعيش كلّ شخصٍ منكم فرحًا دائمًا..اصنعوا سعادتكم بيدكم وبما وهبته لكم الحياة".


وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي نانسي عجرم على ما كتبت واكثرهم اعادوا نشر التعليق عبر حساباتهم




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