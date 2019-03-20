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خطة برشلونة البديلة لإيجاد بديل سواريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وضع نادي برشلونة الإسباني البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم إشبيلية الإسباني المعار من ميلان الإيطالي داخل دائرة اهتماماته للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ويسعى برشلونة لتعزيز صفوفه بصفقة هجومية في الصيف المقبل ليكون بديلا للأوروغواياني لويس سواريز البالغ 32 عاما.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن مسؤولي النادي الكتالوني تواصلوا مع نظرائهم في ميلان للتعرف منهم على موقف مهاجمه البرتغالي المعار إلى الفريق الأندلسي، وموقف إشبيلية من دفع مبلغ الـ35 مليون يورو، قيمة بند الشراء الموجود في عقد إعارة اللاعب أندريه سيلفا إلى الفريق الأندلسي.


وشارك البالغ 23 عاما مع إشبيلية في 39 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الحالي، ونجح خلالها في تسجيل 11 هدفا وصناعة 3 أخرى.


وسيكون المهاجم البرتغالي هو الخطة البديلة لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة الفشل في التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يلعب لصالح الفريق الألماني آينتراخت فرانكفورت.




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