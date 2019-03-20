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أصالة تجعل زوجة أحمد ابرهيم تخرج عن صمتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للمرة الاولى علقت زوجة الموزع الموسيقي أحمد ابرهيم ياسمين عيسى بعد زواجه الشهير من الفنانة أنغام والذي استطاع ان يكون من اكثر الاخبار تداولا في الفترة الماضية، وقامت ياسمين بنشر صورة مع قريبتها زوجة خالها الفنانة أصالة .



وعلقت : “ربّ أخت لم تلدها أمك، مرت خالي اللي الأيام أثبتت الطيبة والحنية والجدعنة، بحبك أصالة”.

 ومن المعروف ان العلاقة بين أنغام وبين أصالة ليست على ما يرام، وصرّحت منذ مدّة مع الاعلامي عمرو أديب أنّ علاقتها مع أنغام تمرّ بأزمة، ووصفت ذلك بأنهما فوق “المطب”، ولكن ستبقى انغام صديقتها.




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