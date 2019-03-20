تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-20 14:50:33 غزة: إضراب شامل وعصيان مدني الخميس والجمعة |  2019-03-20 14:50:03 أين يقبع سفاح نيوزيلندا ؟.. فيديو من داخل السجن المحصن |  2019-03-20 14:15:20 لبنان: لا يمكن لـ'صفقة القرن' أن تعيش |  2019-03-20 14:10:24 وزارة التربية والتعليم - عطلة في المدارس يوم 3-4-2019 بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج |  2019-03-20 13:00:08 67 مستوطنًا يقتحمون الأقصى واعتقال حارس وسيدة |  2019-03-20 12:40:50 "علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار! |  2019-03-20 12:40:51 زلزال قوي يضرب غرب تركيا.. وتباين بشأن درجته |  2019-03-20 12:40:52 صور - يوم عائلاتنا والحضارات في الابتدائية أ طرعان |  2019-03-20 11:55:51 شرطة نيوزيلندا: سفاح المسجدين كان على طريق مجزرة ثالثة |  2019-03-20 11:50:21 الأمير هاري وعقيلته ميغان يعزيان بضحايا هجوم نيوزيلندا |  2019-03-20 11:40:23 الباحثون يؤكدون.. "طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها"! |  2019-03-20 11:01:18 أردوغان للقادة الأوروبيين: تعلموا من جاسيندا أرديرن! |  2019-03-20 10:24:37 نشر نتائج المسابقة القطريّة للمناظرة في المجتمع العربي والبدوي |  2019-03-20 10:05:48 فيديو وصور - هدم 7 بيوت لعائلة العتايقة جنوبي رهط |  2019-03-20 09:38:42 شعارات عنصرية وعطب مركبات غرب بيت لحم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كلوب ينصح صلاح بتقليد ماني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالحالة التي يعيشها نجمه السنغالي ساديو ماني، كما علق على تراجع المعدل التهديفي للدولي المصري محمد صلاح.



وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "استمر ماني فقط في القيام بعمله خلال كل فرصة تتاح أمامه، كما أنه استفاد من وقوف الحظ إلى جواره".


وأضاف المدرب الألماني "نفس الحظ سيقف بجوار محمد صلاح مرة أخرى رفقة ليفربول".


وحول مسيرة ماني الرائعة وتسجيله 11 هدفًا في 11 مباراة، علق كلوب "إنه حقًا يعيش لحظات رائعة، الكرة تصل إليه في المكان المناسب لزيارة الشباك، وهذه هي الساحرة المستديرة".


وتابع "ماني كان يواصل العمل والمثابرة، عندما كانت لا تصل إليه الكرة في المكان المناسب للتسجيل، وهذا ما أنصح به صلاح الآن، حتى يعود له التوفيق مرة أخرى".


وواصل "صلاح الآن غير محظوظ، إلا أنه في حالة جيدة، لكن في المقابل، ماني يعيش لحظات مثالية".


وأكمل "صلاح الآن يقدم مستوى أقل من ماني بقليل، لكنه كان قريبًا من التسجيل أمام فولهام، عبر العرضية التي نفذها فيرمينو، لكن الكرة لم تصل إليه وأهدرها فينالدوم. أنا متأكد من ذلك".


وأتم "أعلم هذه اللحظات جيدًا. كنت مهاجمًا ومررت بهذه المواقف والفرص التي يهدرها لاعبون آخرون"




كلمات متعلقة

كلوب, ينصح, صلاح, بتقليد, ماني,

تابعونــا

ريال مدريد يعثر على بديل فاران في الكالتشيو ريال مدريد يعثر على بديل فاران في الكالتشيو 2019-03-20 | 14:15:31

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى الكالتشيو، من...

"علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار! "علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار! 2019-03-20 | 12:40:50

تم بيع آخر "علكة" مضغها السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون المدير الفني السابق الذي...

رونالدو يلتحق بمعسكر المنتخب البرتغالي بعد غياب 9 أشهر رونالدو يلتحق بمعسكر المنتخب البرتغالي بعد غياب 9 أشهر 2019-03-20 | 11:40:13

التحق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو بزملائه في المنتخب...

فينيسيوس: برشلونة عرض أموالا أكثر لكني اخترت الأفضل فينيسيوس: برشلونة عرض أموالا أكثر لكني اخترت الأفضل 2019-03-20 | 10:00:25

كشف البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سبب رفضه لأموال برشلونة،...

رونالدو يعود للبرتغال بعد غياب طويل رونالدو يعود للبرتغال بعد غياب طويل 2019-03-20 | 08:38:21

التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمباريات...

السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 2019-03-19 | 22:33:39

أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...

تشيلسي يضع شرطًا أمام ريال مدريد لضم هازارد تشيلسي يضع شرطًا أمام ريال مدريد لضم هازارد 2019-03-19 | 17:34:10

وضع نادي تشيلسي شرطًا أمام ريال مدريد، من أجل الموافقة على السماح للبلجيكي إيدين...

ساديو ماني نجم ليفربول يوافق على الانضمام لريال مدريد ساديو ماني نجم ليفربول يوافق على الانضمام لريال مدريد 2019-03-19 | 15:55:43

أفادت صحيفة "فرانس فوتبول" بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال...

نجم ليفربول لصلاح: انظر للآخرين.. وكفاك "طمعا وأنانية" نجم ليفربول لصلاح: انظر للآخرين.. وكفاك "طمعا وأنانية" 2019-03-19 | 14:55:45

بلهجة قوية، يمكن اعتبارها صادمة أيضا، خاطب مدافع سابق لفريق ليفربول الإنجليزي،...

عرض جديد "لا يقاوم" من ريال مدريد لضم نيمار عرض جديد "لا يقاوم" من ريال مدريد لضم نيمار 2019-03-19 | 14:00:23

أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن نادي ريال مدريد يسعى بقوة لضم النجم البرازيلي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا كنز ذهب شرق غزة العهد العثماني العثور اعمال حفريات سرقي بلدية عمال أفعى داخل كيس غلاف خسة في مركز تجاري المركز زبونة امرأة عثور سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان حسين محاجنة زفافه خطيبته الشهر القادم عقد قرانه قريب المرحوم ام الفحم تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة طفلان يقودان تراكتورون على شارع رئيسي سريع شوكت قرب بئر السبعتخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى عصابة اعتقال افراد خاوة أتاوات اصحاب محلات تجارية حراسة مقابل طوبا زنغرية المشال سيارات فارهة مبلغ مالي كبير عملية جراحية طحال ضخم وزن 3.5 كيروغرام بطن مريض قرواني ميلاد جراح مستشفى بوريا رفع اسعار وقود منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com