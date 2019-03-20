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لبنان: لا يمكن لـ'صفقة القرن' أن تعيش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، إن مبادرة السلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، "ستولد ميتة لأنها لا يمكن أن تعيش".



وأضاف في مقابلة مع تلفزيون محلي: "نريد أن يكون هناك دولة قوية كأمريكا راعية حقيقية للسلام، وأن تتكامل الأدوار بينها وروسيا والاتحاد الأوروبي، لحل الصراع بين إسرائيل والدول العربية، بما يتوافق مع الحقوق التي يجب أن تعيدها إسرائيل لفلسطين".


و"صفقة القرن" هو الاسم الإعلامي الشائع لمقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، ومنها توطينهم خارج بلادهم المحتلة، وإنهاء حق اللجوء.




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