وزارة التربية والتعليم - عطلة في المدارس يوم 3-4-2019 بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج

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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة...
بمبادرة من تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، جرت المسابقة القطريّة للمناظرة في...
قامت جرافات الخراب والدمار , صباح اليوم الاربعاء بهدم عدد من البيوت (5 بيوت تقريبا)...
أعتدى مستوطنون، فجر اليوم، على ممتلكات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية في بلدة...
شارك الشعرات من اهالي مدينة اللد رجالا ونساء في مظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد...
بمناسبة عيد الام اعادتنا المطربة لبنى سلامة الى الزمن الجميل من جديد باطلاقها...
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الجيش في منطقة الغاوي شارع...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ...
أقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري على...
يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان...