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وزارة التربية والتعليم - عطلة في المدارس يوم 3-4-2019 بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج



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عمّم عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي بيّانا على مديري الألوية المختلفة جاء فيه بأنّ عطلة عيد الإسراء والمعراج ستكون الأربعاء الموافق 3.4.2019 وعليه فإنّ المدارس العربيّة ستكون في عطلة بهذه المناسبة العطرة .


هذا القرار بناء على منشور المدير العام للوزارة وحسب قرار رئيس محكمة  الإستئناف الشّرعيّة.




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