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ريال مدريد يعثر على بديل فاران في الكالتشيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد وجه أنظاره إلى الكالتشيو، من أجل التعاقد مع بديل مميز لمدافعه الفرنسي رافائيل فاران.



ووفقًا للعديد من التقارير، فإن فاران يفكر في الرحيل عن ريال مدريد خلال الصيف المقبل، من أجل البحث عن تحديات جديدة خارج قلعة سانتياجو برنابيو.


وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الميرنجي مهتم بالتعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، وينوي إغراء اللاعب بعرض ضخم في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، لا ينوي التفريط في مدافعه السنغالي، والذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.


وسبق أن أعلن مانشستر يونايتد وتشيلسي، رغبتهما في ضم كوليبالي خلال الموسم الحالي، لكن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، كان يغالي في المقابل المادي المطلوب.


وكان كاليدو كوليبالي قد انتقل من جينك البلجيكي إلى صفوف نابولي عام 2014، مقابل 7 ملايين يورو فقط




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