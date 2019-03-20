بسبب, معاكسة.., ضابط, يقتل, صديقته, بلكمة, على, وجهها,

توفيت فتاة مصرية إثر مشاجرة حادة مع صديقها وهو يعمل كضابط شرطة، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خبر ورود بلاغ يفيد بمقتل فتاة على يد صديقها ضابط الشرطة، ليأمر بسرعة بكشف ملابسات الحادثة.وكشفت التحريات الأولية أنه نشب خلاف بين الضابط وصديقته في السيارة أثناء تواجدهما في منطقة المريوطية بسبب قيامه بمعاكسة فتاة.ووجهت الفتاة عتابًا لصديقها الضابط على ما فعله، إلا أنه تشاجر معها، ليتطور الأمر إلى توجيهه لكمة قوية لها على وجهها، فأصيبت بالإغماء، ونقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت على الفور.وألقى رجال الأمن القبض على ضابط الشرطة حيث تم احتجازه من أجل متابعة التحقيق معه.