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للمرة الاولى علقت زوجة الموزع الموسيقي أحمد ابرهيم ياسمين عيسى بعد زواجه الشهير...
التقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بالنجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة...
اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن المشاركة في فيلم "ولاد رزق 2" بعد ان ترددت...
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خلال تواجدها في الكويت من أجل تصوير إحدى المقابلات التلفزيونية، استطاعت الممثلة...
استعادت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل ذكرياتها مع والدها بصورة قديمة...
كشف الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني ان فيديو "المزّة اللبنانية" الذي نشرتِه...
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كشف الممثل المصري ماجد المصري أنه سيبدأ تصوير مسلسل "زلزال" الأسبوع المقبل حيث من...
نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...