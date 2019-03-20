تؤدي الفنانة المصرية دنيا سمير غانم دورها في مسلسل "من أول نظرة"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد غيابها العام الماضي عن الأعمال الدرامية، وتسجل في هذا العمل التعاون الأول مع المخرج كريم الحلفاوي.

وتظهر دنيا سمير غانم في المسلسل بثلاث شخصيات مختلفة لكل منها حكاية وخط درامي خاص بها، حيث ينقسم العمل إلى ثلاث حكايات، تقدم كل حكاية منها في 10 حلقات. ومن بين هذه الشخصيات فتاة تنصب على الآخرين من خلال بيعهم منتجات مغشوشة، على أنها أصلية.ويظهر والدا غانم الممثلة دلال عبد العزيز والممثل سمير غانم كضيفي شرف في المسلسل، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وعمرو وهبة، والفنانة شيماء سيف، ومحمد قاسم ومحمد أوتاكا.