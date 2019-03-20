67, مستوطنًا, يقتحمون, الأقصى, واعتقال, حارس, وسيدة,

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة .

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس بأن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا عقب اقتحام 67 مستوطنا للمسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية.وأوضح أن مرشدين يهود قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وتحديدًا في منطقة "باب الرحمة".وذكر أن الشرطة اعتقلت حارس الأقصى محمد الصالحي من منطقة "باب الرحمة"، واقتادته الى أحد مراكزها في القدس القديمة للتحقيق معه.الصورة توضيحية ...