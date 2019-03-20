سيرين, عبدالنور, تلتقي, مريم, أوزيرلي, في, دبي.., صور,

التقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بالنجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» خلال عرض أزياء «ديور» في دبي.

ورغم تواجد العديد من نجمات العالم العربي في العرض، اعربت سيرين عن سعادتها بلقاء نجمة «حريم السلطان»، ونشرت صورة خاصة تجمعها بها، معلقة عليها: «مع السيدة الجميلة مريم أوزيرلي»، حيث تغزل فانز النجمة اللبنانية بالثنائي، مؤكدين أن النجمتين تفوحان أناقة وجاذبية.يُذكر أن عرض الأزياء حضرته نخبة من ألمع النجوم، وأبرزهم، يسرا، منى زكي، لجين عمران، أسيل عمران، أنابيلا هلال وغيرهن.من ناحية أخرى، تعود سيرين لعالم الدراما بعد طول غياب في الموسم الرمضاني المقبل، ببطولة مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث أمام تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.