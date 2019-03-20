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"علكة" فيرغسون الأخيرة تباع بأكثر من نص مليون دولار!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تم بيع آخر "علكة" مضغها السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون المدير الفني السابق الذي حكم الشياطين الحمر 27 عاما في مزاد علني بـ515 ألف دولار.



وكان قد قرر أحد مشجعي نادي ويست بروميتش الإنجليزي عرض على موقع "إيباي" الإلكتروني المتخصص فى بيع وشراء السلع علكة ممضوغة من قبل فيرغسون.


وحصل المشجع على العلكة بعدما قام فيرغسون بإلقائها مع نهاية مباراة فريقه أمام مضيفه بروميتش التي انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل منهما في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013 في آخر مباراة للسير كمدرب للفريق الأحمر.



وتم إيداع العلكة الصغيرة في صندوق زجاجي مع قاعدة خشبية، وتم عرضها في مزاد علني بدأ بـ150 ألف جنيه استرليني، لتباع مقابل 390 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 515 ألف دولار.


وقال منظمو هذا الحدث أن ريع المزاد ذهب بالكامل لمؤسسة خيرية من مؤسسات نادي مانشستر يونايتد.


واشتهر فيرغسون الذي أشرف على تدريب فريق الشياطين لمدة 27 عاما قاده فيها لخوض 1500 مباراة، بمضغه الدائم للعلكة طوال مباريات الفريق، حيث بات محط أسئلة الجماهير عن سر هذه العادة الغريبة التي اشتهر بها.




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