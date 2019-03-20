اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن المشاركة في فيلم "ولاد رزق 2" بعد ان ترددت اخبار انها ستؤدي بضعة مشاهد فيه كضيفة شرف لكن مدير اعمالها محمد وزيري خرج عن صمته أخيرا ونفى الموضوع وقال أنه تم بالفعل عرض دور على هيفا في فيلم ” ولاد رزق 2 “، الذي يتم تصويره حالياً ولكن بعد الإطلاع بتعمق على الشخصية التي من المفترض ان تلعبها وجدنا انها لا تليق بتاريخ هيفا وهبي.

وأضاف ان كل من يقول عن مشاركة هيفاء بالفيلم هدفه ترويج الفيلم بإسم النجمة اللبنانية.