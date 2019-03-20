صور - يوم عائلاتنا والحضارات في الابتدائية أ طرعان

" لو كان كبدي ان اختار وطني لاخترت قلب امي هناك انام مطمئنا واصحو بسلام".

تحت هذا العنوان ازدانت المدرسة الابتدائية ا في طرعان ،بيوم حافل ومميز،شمل معرض الحضارات التي تم العمل عليها في الصفوف في الاونة الاخيرة.وقدمت بعض الاطباق التابعة لهذه الحضارات وكلل البرنامج باحتفال رائع وفقرات متنوعة واستعراضيو من وحي الحضارات ابهرت جمهور الامهات والحضور الكريم.وتم توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذا العمل ولكل من شرف المدرسة بحضوره الكريم.