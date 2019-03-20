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الباحثون يؤكدون.. "طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توصل باحثون بريطانيون إلى نتائج تظهر سبب التحول في سلوك بعض الناس ليصبح شبيها إلى حد كبير بسلوك الوالدين.



وقام الباحثون بإجراء استطلاعات رأي شملت أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء، سألوهم خلالها فيما إذا كانوا يعتقدون أن تصرفاتهم تحولت مع الزمن لتصبح شبيهة بتصرفات والديهم، وفي أي عمر بدأوا يلاحظون تلك التغيرات.


ورأى نحو 52% من المشاركين في الاستطلاعات أن تصرفاتهم بدأت في التغّير فعلا في الفترة التي كان فيها عمرهم ما بين 30-35 سنة، فيما أكد 26% من المشاركين أنهم لاحظوا تلك التغيرات ما بين عمر 35 و40، و10% فقط قالوا إنهم تغيروا ما بين 40 و50.



واستنتج الباحثون أن النساء في بريطانيا يلاحظن تلك التغيرات في طبيعتهن النفسية في عمر 33 غالبا، كونهن ينجبن أول طفل في عمر الـ 30 تقريبا.


وبعد 3 سنوات، يلاحظن أنهن بدأن في التغير وحب نفس البرامج التلفزيونية التي كانت تتابعها أمهاتهن، وحتى استخدام نفس العبارات اللفظية، فيما يلاحظ الرجال في بريطانيا هذا الأمر في عمر متأخر، كونهم يتزوجون ويرزقون بمولودهم الأول في عمر أكبر.




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