رونالدو, يلتحق, بمعسكر, المنتخب, البرتغالي, بعد, غياب, 9, أشهر,

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تم بيع آخر "علكة" مضغها السير الأسكتلندي أليكس فيرغسون المدير الفني السابق الذي...
كشف البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سبب رفضه لأموال برشلونة،...
التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمباريات...
أظهرت تقديرات نشرها باحثون، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيشهد 1,41 مليون وفاة...
وضع نادي تشيلسي شرطًا أمام ريال مدريد، من أجل الموافقة على السماح للبلجيكي إيدين...
أفادت صحيفة "فرانس فوتبول" بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال...
بلهجة قوية، يمكن اعتبارها صادمة أيضا، خاطب مدافع سابق لفريق ليفربول الإنجليزي،...
أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن نادي ريال مدريد يسعى بقوة لضم النجم البرازيلي...
أكد مصدر مقرب من الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب لا يمانع في...
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم...