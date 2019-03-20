رونالدو, يلتحق, بمعسكر, المنتخب, البرتغالي, بعد, غياب, 9, أشهر,

التحق نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو بزملائه في المنتخب البرتغالي الذي غاب عنه طيلة تسعة أشهر، قبل العودة إليه عشية انطلاق التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020.

واستدعي ابن الـ34 عاماً من قبل مدرب المنتخب فرناندو سانتوس لخوض المباراتين المقررتين في لشبونة ضمن منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس أوروبا 2020 ضد أوكرانيا الجمعة ثم صربيا الإثنين.وغاب رونالدو في الأشهر التسعة الاخيرة عن ست مباريات لمنتخب بلاده منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا الصيف الماضي، وذلك لتسهيل تأقلمه مع ناديه الجديد يوفنتوس بعد انتقاله إليه من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو في صيف العام 2018.وفي غيابه، حل رفاق رونالدو على رأس مجموعتهم في دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا وبولندا، فتأهلوا الى "دور الأربعة" المقرر بين 5 و9 جوان المقبل في بورتو وغيمارايش في البرتغال.وتستقبل البرتغال سويسرا في أول نصف نهائي فيما تلعب هولندا مع انكلترا في الثاني.وفي تصريح له الثلاثاء، رأى زميل رونالدو في يوفنتوس جواو كانسيلو أن "كريستيانو يضيف الجودة لأي فريق. إنه من دواعي سروري أن ألعب معه وهو مهم للغاية بالنسبة لنا".