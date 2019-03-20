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أردوغان للقادة الأوروبيين: تعلموا من جاسيندا أرديرن!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيسة الوزراء النيوزيلندية، ودعا الزعماء الغربيين للاقتداء بمواقفها الشجاعة في إدانة الاعتداء الإرهابي على المسجدين في كرايست تشيرش.



وقال أردوغان: "يتعين على كافة الزعماء الغربيين أن يحتضنوا المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم، ويأخذوا درسا في الزعامة والصدق والشجاعة، من رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن".


وأضاف: "مع الأسف خيم الصمت على أوروبا وعلى مناطق أخرى من العالم الغربي حيال الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، وغيرها من الممارسات التي لا تتوافق مع القيم اللبرالية".



وتابع: "على المجتمعات والحكومات الغربية ألا تسمح بتطبيع إيديولوجيات مثل العنصرية ومعاداة الأجانب والإسلاموفوبيا".


وشهدت مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا الجمعة هجوما إرهابيا على مسجدين خلف 50 قتيلا، وتم توجيه تهمة القتل للمواطن الأسترالي برينتون تارانت الموقوف على ذمة التحقيق.


تصوير afp




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