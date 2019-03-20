أردوغان, للقادة, الأوروبيين:, تعلموا, من, جاسيندا, أرديرن!,

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ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر إقليم دينيزلي غربي تركيا، وفق ما ذكر مرصد...
ذكر مفوض الشرطة النيوزيلندي، مايك بوش، أنه يعتقد أن رجال الشرطة أوقفوا المسلح...
عزّى الأمير البريطاني هاري وعقيلته ميغان في ضحايا الهجوم على مسجدي مدينة كرايست...
تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الثلاثاء، بعدم نطق اسم مُنفِّذ...
حمل مشيعون جثماني ضحيتين سقطا في الهجوم المسلح على مسجدين بنيوزيلندا في نعشين...
أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية، الثلاثاء، أن فرضية الدافع الإرهابي...
دعا الحراك الشعبي في غزة "بدنا نعيش"، الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع...
أعلن خبراء في الأرصاد الجوية أن مياه الفيضانات في الغرب الأوسط الأميركي واصلت...
بينما تستعد نيوزيلندا لدفن الضحايا الذين سقطوا في هجوم كرايس تشيرتش، لا تزال...
لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب اثنان بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء بجانب مقبرة الصليبيخات...