نشر, نتائج, المسابقة, القطريّة, للمناظرة, في, المجتمع, العربي, والبدوي,

بمبادرة من تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، جرت المسابقة القطريّة للمناظرة في المدارس العربيّة والبدويّة في البلاد، احتشد مئات الطلاب من المرحلتين الإعداديّة والثانويّة، بمشاركة لجنتَي حكم مكوّنتين من: بروفسور ياسين كتاني، بروفسور غالب عنابسي، الإعلامي والشاعر محمد بكريّة، مدير مسرح عكا الفنان خالد أبو علي، السيدة فيحاء اعمر، د. إيمان يونس، الشيخ محمود عمري، المرشدة فاتن سليمان، وقد تولّت إدارة المناظرة في المرحلة الإعداديّة د. ريما برانسي، وفي المرحلة الثانويّة المرشدتان لبنى علّوش ومنال خاسكية.تناظر الطلاب بمواضيع عديدة، وكانت النتائج على النحو التالي:المدارس الفائزة في المرحلة الثانويّة:المرتبة الأولى: أورط بستان المرج؛ والأهلية القاسمي، باقة الغربيّةالمرتبة الثانية: المدرسة الثانويّة الجديدة، كفر قاسمالمرتبة الثالثة: الأهليّة أمّ الفحمالمدارس الفائزة في المرحلة الإعداديّة:المرتبة الأولى: ابن خلدون كفرمنداالمرتبة الثانية: الرسالة نحفالمرتبة الثالثة: القاسمي الأهليّة