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فيديو وصور - هدم بيوت لعائلة العتايقة جنوبي رهط بادعاء البناء بدون ترخيص وسط غضب واستنكار الاهالي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قامت جرافات الخراب والدمار , صباح اليوم الاربعاء بهدم عدد من البيوت (5 بيوت تقريبا) تعود ملكيتها لابناء عائلة العتايقة جنوبي مدينة رهط .



وجاءت عملية الهدم بذريعة البناء بدون ترخيص حيث تم اغلاق المنطقة وتحويلها لثكنة عسكرية , وتم ادخال الجرافات بمساندة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة , واخلاء البيوت من سكانها والمباشرة بهدمها .


وعبر اهالي المدينة عن غضبهم الشديد ازاء استمرار عمليات هدم البيوت للمواطنين العرب بذريعة البناء بدون ترخيص في انحاء البلاد عامة والجنوب والنقب خاصة .




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