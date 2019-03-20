فيديو وصور - هدم بيوت لعائلة العتايقة جنوبي رهط بادعاء البناء بدون ترخيص وسط غضب واستنكار الاهالي

وجاءت عملية الهدم بذريعة البناء بدون ترخيص حيث تم اغلاق المنطقة وتحويلها لثكنة عسكرية , وتم ادخال الجرافات بمساندة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة , واخلاء البيوت من سكانها والمباشرة بهدمها .وعبر اهالي المدينة عن غضبهم الشديد ازاء استمرار عمليات هدم البيوت للمواطنين العرب بذريعة البناء بدون ترخيص في انحاء البلاد عامة والجنوب والنقب خاصة .

قامت جرافات الخراب والدمار , صباح اليوم الاربعاء بهدم عدد من البيوت (5 بيوت تقريبا) تعود ملكيتها لابناء عائلة العتايقة جنوبي مدينة رهط .

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