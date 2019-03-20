تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-20 11:01:18 أردوغان للقادة الأوروبيين: تعلموا من جاسيندا أرديرن! |  2019-03-20 10:24:37 نشر نتائج المسابقة القطريّة للمناظرة في المجتمع العربي والبدوي |  2019-03-20 10:05:48 فيديو وصور - هدم بيوت لعائلة العتايقة جنوبي رهط بادعاء البناء بدون ترخيص وسط غضب واستنكار الاهالي |  2019-03-20 09:38:42 شعارات عنصرية وعطب مركبات غرب بيت لحم |  2019-03-20 09:33:41 "بدنا نحكي وبدنا نعيد النساء مش عبيد" مظاهرة ورفع شعارات امام مركز الشرطة في اللد رفضا لجرائم القتل |  2019-03-20 08:58:43 فيديو - إبنة المطربة لبنى سلامة ميريل تغني مع والدتها لست الحبايب برؤية جديدة |  2019-03-20 08:44:29 رئيسة وزراء نيوزلندا: القاتل أراد الشهرة لكنني سأحرمه منها!! |  2019-03-20 08:34:59 استشهاد رائد حمدان وزيد نوري برصاص الجيش في نابلس |  2019-03-20 06:08:13 بدء تشييع ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا |  2019-03-20 06:00:55 تواصل ارتفاع درجات الحرارة |  2019-03-19 23:40:14 اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا |  2019-03-19 22:33:39 السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 |  2019-03-19 22:31:42 ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين |  2019-03-19 22:25:35 استطلاع: الليكود يتقدم على حزب ابيض ازرق بفارق 3 مقاعد |  2019-03-19 22:21:26 الشاباك يؤكد مقتل منفذ عملية ارئيل |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فستان نادين نجيم يتسبب بضجة عبر مواقع التواصل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلال تواجدها في الكويت من أجل تصوير إحدى المقابلات التلفزيونية، استطاعت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن تحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فخامة إطلالتها.



ارتدت نجيم فستانا من اللون الأخضر مع مكياج اعتمد على الألوان الترابية، كما تم التركيز بطريقة المكياج على "الكونتورينغ" الذي أظهر ملامح نجيم الحادة والجذابة، إلى جانب شعرها الذي تميّز بالطعجة العريضة.


وبدت نجيم بالصور بغاية الجمال، إذ تخطت صورتها بأقل من يوم واحد الـ 200 ألف إعجاب.




كلمات متعلقة

فستان, نادين, نجيم, يتسبب, بضجة, عبر, مواقع, التواصل,

تابعونــا

بسمة بوسيل في صورة نادرة مع والدها بسمة بوسيل في صورة نادرة مع والدها 2019-03-20 | 08:40:57

استعادت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل ذكرياتها مع والدها بصورة قديمة...

دومينيك حوراني: لا أعرف ما سبب الانتقادات دومينيك حوراني: لا أعرف ما سبب الانتقادات 2019-03-19 | 15:55:20

كشف الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني ان فيديو "المزّة اللبنانية" الذي نشرتِه...

تمثال نانسي عجرم في تركيا محاط بالمعجبين -بالصور تمثال نانسي عجرم في تركيا محاط بالمعجبين -بالصور 2019-03-19 | 14:55:13

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لبعض المعجبين قاموا بالتصوير إلى...

ماجد المصري يكشف موعد تصويره لمسلسل "زلزال" ماجد المصري يكشف موعد تصويره لمسلسل "زلزال" 2019-03-19 | 14:00:20

كشف الممثل المصري ماجد المصري أنه سيبدأ تصوير مسلسل "زلزال" الأسبوع المقبل حيث من...

عاصي الحلاني لـ راغب علامة: الأخ والصديق الغالي عاصي الحلاني لـ راغب علامة: الأخ والصديق الغالي 2019-03-19 | 12:30:51

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...

جمهور مي عز الدين وأحمد السعدني يطالبهما بالزواج جمهور مي عز الدين وأحمد السعدني يطالبهما بالزواج 2019-03-19 | 11:21:15

عادت علاقة الممثل المصري أحمد السعدني بزميلته الممثلة المصرية مي عز الدين إلى...

شيرين تتألق وتشعل حفلها برقصة جريئة في البحرين شيرين تتألق وتشعل حفلها برقصة جريئة في البحرين 2019-03-19 | 10:15:39

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع...

أحمد عزّ يتقدّم بدعوى قضائية لتخفيض نفقة أولاده من زينة أحمد عزّ يتقدّم بدعوى قضائية لتخفيض نفقة أولاده من زينة 2019-03-19 | 08:37:57

لجأ الممثل المصري أحمد عز إلى القضاء المصري مجددًا، لوقف الأحكام الصادرة ضده...

فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الأخيرة فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة الأخيرة 2019-03-18 | 22:26:58

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده رسالة لجمهورها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة، عبر...

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب باب الحارة ؟ لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب باب الحارة ؟ 2019-03-18 | 15:50:39

تتنوع أدوار الفنانة السورية صباح الجزائري في موسم دراما رمضان 2019، لكنها لن تطل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفركنا مواجهات اغلاق شارع قنابل غاز اصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى شاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة انقلاب صفد شاحنة اصابة سائق طرعان قرية مروحية سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة الطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيفمدرسة مراح الغزلان الثانوية تحتفل تخريج الفوج الاول من طلابها يافة الناصرة طمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف أمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة زلفة طالبة شجار الجامعة العربية الامريكية جنين طلاب اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان مشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال محمد دحلان فيسبوك وفاة تضارب أنباء القيادي في حجركة فتح زيارة خلال المغربدير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com