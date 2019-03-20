كلمات متعلقة"كاديلاك", تطلق, سيارة, فارهة, لرجال, الأعمال,
ابتدعت امرأة صينية طريقة خطيرة وغير عادية للتخلص من حبيبها، بعد أن عرفت أنه من...
تقصر الأيام ببطء على صخرة فضائية بعيدة يجري استكشافها بواسطة مسبار تابع لوكالة...
حذّر الخبراء في شركة "Check Point" المتخصصة بأمن المعلومات من فيروس إلكتروني خطير ينتشر...
إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر شجاراً حصل بين رجلين، على متن...
بيع طائر يوصف بـ"ليونيل ميسي" بمبلغ قياسي في دار المزادات "بيبا"، وفق ما ذكر موقع...
فشلت جميع الجهود بمدينة نجع حمادي في صعيد مصر لإنقاذ الطفلة السورية سارة القصير...
هاجم مسن من مدينة يونغتشو بمقاطعة هونان الصينية سائقة حافلة ركاب عامة، طلبت منه...
نشرت صفحة مستشفى توليد "The Womans Hospital of Texas" نبأ إنجاب إحدى ساكنات ولاية تكساس في...
تمكنت السلطات في أستراليا من القبض على تمساح يزن 600 كغم، افترس 12 كلبا وشكل رعبا...
يخطط تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" لطرح متصفح إنترنت داخل البرنامج، مزود بآليات...