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فينيسيوس: برشلونة عرض أموالا أكثر لكني اخترت الأفضل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سبب رفضه لأموال برشلونة، قبل ارتداء قميص الميرنجي في الصيف الماضي.



وقال فينيسيوس، في تصريحات لإذاعة كادينا سير "لم يخبرني والدي باهتمام الأندية التي تريد التعاقد معي، حتى وصلت عروضًا من ريال مدريد وبرشلونة".


وأضاف "أراد برشلونة دفع أموال أكثر للحصول على خدماتي، ولكننا اخترنا المشروع الأفضل، كما أن مارسيلو وكاسيميرو تحدثا معي لمساعدتي في اتخاذ القرار".


وتابع "تطوري مع ريال مدريد جاء سريعًا، وسبق أن أخبرني مارسيلو وكاسيميرو أن كل الأمور هنا تحدث بشكل سريع".


وواصل "لم يفكر أحد أنني سألعب خارج البرازيل، ولكنني الآن ضمن كتيبة ريال مدريد، أتحسن ببطء للتعافي من الإصابة، وأعمل للعودة إلى الملاعب قريبًا بقدر المستطاع".


وأردف "بكيت من شدة الألم في مباراة أياكس، أتمنى العودة للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي".


يذكر أن فينيسيوس وقع لريال مدريد، قادمًا من فلامنجو، في عام 2017، مقابل 46 مليون يورو، قبل أن يستمر مع فريقه البرازيلي لمدة عام آخر، وينضم إلى الميرنجي في الصيف الماضي.




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