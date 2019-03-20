لهذه, الأسباب, الـ4..., تجنبوا, حمية, الطعام, النيئ,

قد يبدو اتباع حمية إنقاص الوزن التي تعتمد على الطعام النيئ جذابة، خاصة إذا لم يكن لديك وقت لطهي وجبات لذيذة وصحية، وربما تكون قد صادفتك دراسات خلصت إلى أن تناول الفواكه والخضراوات النيئة يقلل من ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.

وبالفعل لا بأس من تناول الخضراوات والفواكه النيئة في بعض الأحيان، لكن اتباع نظام غذائي يحتوي على أكثر من 70% من الطعام النيئ قد يضر أكثر مما ينفع، حسب ما جاء في موقع "كير2" المعني بالصحة.وإليكم فيما يلي 4 أسباب صحية ستجعلكم تتجنبون حمية الطعام النيئ:1- عدم انتظام الدورة الشهريةقد يبدو هذا مفاجئا، لكن إحدى الدراسات وجدت أن 70% من النساء اللاتي يتبعن حمية الأطعمة النيئة يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، ويعتقد الباحثون أن انخفاض السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية النيئة قد يكون عاملاً مساهماً في عدم انتظام الحيض.2- مشاكل نقص فيتامين B12يعتقد كثير من الناس أن الأطعمة النيئة توفر المزيد من العناصر الغذائية للجسم، إلا أن الانغماس في هذا النظام الغذائي يجعل جسمك يفتقر إلى بعض المغذيات الأساسية مثل فيتامين B12، والذي قد يسبب نقصه فقر الدم، أمراض القلب، بالإضافة إلى العقم.3- ضعف العظامتفتقر معظم الوجبات الغذائية النيئة إلى الكالسيوم وفيتامين D، المسؤولين عن تقوية العظام، لهذا السبب وجدت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يعتمدون على النظام الغذائي النباتي تقل لديهم قوة وكثافة العظام مقارنة بنظرائهم ممن يتناولون الأطعمة المطهية والتي تتضمن بالطبع اللحوم والدواجن والأسماك.4- مشاكل الهضمتعتبر الأطعمة النيئة أكثر صعوبة في الهضم من تلك المطهية، وقد يعاني أصحاب المعدة الحساسة من عسر الهضم والغازات والانتفاخ والحساسية الغذائية أثناء اتباع نظام غذائي نباتي يعتمد على الأطعمة النيئة.