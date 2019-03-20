شعارات, عنصرية, وعطب, مركبات, غرب, بيت, لحم,

أعتدى مستوطنون، فجر اليوم، على ممتلكات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا القرية فجر اليوم، وقاموا بخط شعارات عنصرية ومعادية على عدد من مركبات المواطنين، كما قاموا بإعطاب بعضها.يشار إلى أن المستوطنين يقومون بين الحين والأخر بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة بما فيها القدس، إضافة إلى اعتداءاتهم على المواطنين في الداخل، حيث شملت تلك الاعتداءات تخريب ممتلكات وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين، والاعتداء على دور عبادة إسلامية ومسيحية.