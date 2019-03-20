"بدنا, نحكي, وبدنا, نعيد, النساء, مش, عبيد", مظاهرة, ورفع, شعارات, امام, مركز, الشرطة, في, اللد, رفضا, لجرائم, القتل,

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بمبادرة من تفتيش اللغة العربيّة وآدابها، جرت المسابقة القطريّة للمناظرة في...
قامت جرافات الخراب والدمار , صباح اليوم الاربعاء بهدم عدد من البيوت (5 بيوت تقريبا)...
أعتدى مستوطنون، فجر اليوم، على ممتلكات المواطنين وخطوا شعارات عنصرية في بلدة...
بمناسبة عيد الام اعادتنا المطربة لبنى سلامة الى الزمن الجميل من جديد باطلاقها...
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الجيش في منطقة الغاوي شارع...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ...
أقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري على...
يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان...
قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي...
زار مجلس كفر مندا المحلي اليوم الثلاثاء وفد رفيع من وزارة المعارف، ضم السيد عبد...