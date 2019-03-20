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"بدنا نحكي وبدنا نعيد النساء مش عبيد" مظاهرة ورفع شعارات امام مركز الشرطة في اللد رفضا لجرائم القتل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك الشعرات من اهالي مدينة اللد رجالا ونساء في مظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد في ظل استمرار جرائم القتل عام وضد النساء خاصة والتي كانت اخر ضحاياها الشابة المرحومة نادين ابو قطيفان الاعسم 18 عاما التي قتلت رميا بالرصاص قبل ايام من الاحتفال بزفافها .



وتحمع الاهالي امام مركز الشرطة يتقدمهم عدد من النساء من جمعيات نسوية فاعلة ضد العنف , ورفعت الشعارات المنددة باستمرار جرائم القتل والعنف على اختلاف انواعه .


ومن الشعارات التي رفعت خلال مظاهرة :" بدنا نحكي وبدنا نعيد النساء مش عبيد " , وشعارات اخرى .




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