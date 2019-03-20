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فيديو - إبنة المطربة لبنى سلامة ميريل تغني مع والدتها لست الحبايب برؤية جديدة



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بمناسبة عيد الام اعادتنا المطربة لبنى سلامة الى الزمن الجميل من جديد باطلاقها اغنية "ست الحبايب" برؤية جديدة برفقة إبنتها الموهوبة ميريل بصل.



يذكر ان أغنية “ست الحبايب” للفنانة الكبيرة فايزه احمد ، كلمات : حسين السيد ، الحان : محمد عبدالوهاب ، حيث تميزت المطربة لبنى سلامة وابنتها ميريل خلال الأغنية بآداءها وإحساسها المرهف الصادق وصوتهما الدافئ بأعادة توزيع الأغنية من جديد .


يشار انه شارك في العزف على العود الفنان جوني شحادة ، وتم تسجيل الأغنية في استوديو La mer ، توزيع موسيقي كريم لوباني ، تصوير واخراج ابراهيم جريس .






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