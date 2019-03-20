فيديو - إبنة المطربة لبنى سلامة ميريل تغني مع والدتها لست الحبايب برؤية جديدة

يذكر ان أغنية “ست الحبايب” للفنانة الكبيرة فايزه احمد ، كلمات : حسين السيد ، الحان : محمد عبدالوهاب ، حيث تميزت المطربة لبنى سلامة وابنتها ميريل خلال الأغنية بآداءها وإحساسها المرهف الصادق وصوتهما الدافئ بأعادة توزيع الأغنية من جديد .يشار انه شارك في العزف على العود الفنان جوني شحادة ، وتم تسجيل الأغنية في استوديو La mer ، توزيع موسيقي كريم لوباني ، تصوير واخراج ابراهيم جريس .

بمناسبة عيد الام اعادتنا المطربة لبنى سلامة الى الزمن الجميل من جديد باطلاقها اغنية "ست الحبايب" برؤية جديدة برفقة إبنتها الموهوبة ميريل بصل.

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