صينية, تنفذ, خطة, شيطانية, للتخلص, من, صديقها!,

ابتدعت امرأة صينية طريقة خطيرة وغير عادية للتخلص من حبيبها، بعد أن عرفت أنه من عائلة فقيرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن "يو" البالغة من العمر 37 عاما، سافرت مع "زوج المستقبل" لين (36 عاما) إلى مسقط رأسه، حيث أدركت أن حبيبها الذي اختارته ليصبح زوجها في المستقبل فقير جدا.وبدأت يو في التفكير بكيفية التخلص من هذه العلاقة، لكنها كانت خائفة من أنها لن تستطيع التخلص من حبيبها بسهولة، إذ سيبدأ بملاحقتها بعد ذلك.وقررت يو اتباع خطة غريبة للتخلص من لين بالإدعاء بأنها خطفت وقتلت. واختفت يو من النزل الذي كانت تعيش فيه مع لين، واتصلت به وأخبرته بصوت "خائف ومرعوب" بأن زوجها السابق خطفها.وقالت الصينية لحبيبها لين في مكالمة أخرى: "تعال وأنقذني، لقد خطفني زوجي السابق، أسرع يبدو أننا غادرنا وأصبحنا على الطريق السريع".كما تلقى لين، بعد ذلك، عدة رسائل تهديد على أنها من زوج يو السابق. وجاء في إحدى الرسائل: "إذا لجأت للشرطة فإن يو ستموت". وكُتب في رسالة ثانية: "يو ماتت وجسدها ألقي في البحيرة".واتصل لين مباشرة بالشرطة، وأبلغ عن تفاصيل ما حصل معه. وتمكن عناصر الشرطة، بمساعدة كاميرات المراقبة، من العثور على الصينية المخادعة في أحد الفنادق الصغيرة وكانت هادئة جدا بشكل مدهش. وسجنت "الحبيبة الممثلة"، وفقا للصحيفة، لمدة 10 أيام بتهمة الإخلال بالأمن العام.