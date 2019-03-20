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"الإنجاب" ينهي أكبر وساوس المرأة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشير دراسة أجرتها جامعة "سايمون فريزر" في كندا إلى أن عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة يساهم في إبطاء معدل تقدمها في العمر.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي أنجبن عددا أكبر من الأطفال الأحياء، يمتلكن تيلوميرات أطول، وهي منطقة في نهاية سلاسل الحمض النووي تدل على الشيخوخة الخلوية.


وقيّمت الدراسة عدد الأطفال المولودين من 75 امرأة، وكذلك أطوال التيلوميرات من خلال اللعاب وتحليل منطقة الخد.


وقال الباحثون إن النتائج الأخيرة يمكن أن تكون ناجمة عن زيادة معدل هرمون الاستروجين أثناء الحمل، والذي يعمل كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.


وفي الوقت نفسه، أوضحت المجلة الأوروبية للغدد الصماء أن الإجهاد المرتبط بالعمل، يمكن أن يزيد من خطر إصابة المرأة بالنوع الثاني من مرض السكري، كما أكدت النتائج على "أهمية التفكير في التعب النفسي كعامل خطر".




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