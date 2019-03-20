استشهاد, رائد, حمدان, وزيد, نوري, برصاص, الجيش, في, نابلس,

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الجيش في منطقة الغاوي شارع عمان شرق نابلس اليوم.

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تواصل ارتفاع درجات الحرارة 2019-03-20 | 06:00:55 قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ...

اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا 2019-03-19 | 23:40:14 أقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري على...

استطلاع: الليكود يتقدم على حزب ابيض ازرق بفارق 3 مقاعد 2019-03-19 | 22:25:35 يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان...

قرار بإعادة النظر في خارطة منطقة الصناعات الأمنية 2019-03-19 | 20:53:51 قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي...

المصادقة على بناء مدرستين ومجمع روضات في كفر مندا‎ 2019-03-19 | 20:51:52 زار مجلس كفر مندا المحلي اليوم الثلاثاء وفد رفيع من وزارة المعارف، ضم السيد عبد...

مجلس بسمة طبعون يحتفل بعيد الأم ويكرم الأمهات في احتفال مهيب 2019-03-19 | 20:20:26 من باب إكرام امهاتنا الكريمات، أقام قسم النهوض بمكانة المرأة في مجلس محلي بسمة...

اصابة طفلة من رهط اثر تعرضها للدهس 2019-03-19 | 17:36:11 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات...

وفد من وزير فرنسي وسفير بلجيكي في زيارة تفقدية لعرابة 2019-03-19 | 17:29:16 قام وفد اوروبي رفيع المستوى برئاسة الوزير فرنسي اوليجان باسكال والسفير البلجيكي ...

الشرطة تحبط عملية تهريب اسلحة واعتقال مشتبهين من المشيرفة وابطن 2019-03-19 | 17:20:02 جاء في بيان عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي :خلال نشاط مهني وسريع من قبل...