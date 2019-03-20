استشهاد, رائد, حمدان, وزيد, نوري, برصاص, الجيش, في, نابلس,

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قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ...
أقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري على...
يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان...
قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي...
زار مجلس كفر مندا المحلي اليوم الثلاثاء وفد رفيع من وزارة المعارف، ضم السيد عبد...
من باب إكرام امهاتنا الكريمات، أقام قسم النهوض بمكانة المرأة في مجلس محلي بسمة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات...
قام وفد اوروبي رفيع المستوى برئاسة الوزير فرنسي اوليجان باسكال والسفير البلجيكي ...
جاء في بيان عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي :خلال نشاط مهني وسريع من قبل...
دعت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى...