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استشهاد رائد حمدان وزيد نوري برصاص الجيش في نابلس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية  استشهاد شابين برصاص قوات الجيش في منطقة الغاوي شارع عمان شرق نابلس اليوم.



واكدت وزارة الصحة استشهاد الشابين رائد هاشم محمد حمدان (21 عاما)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاما) برصاص قوات الجيش .





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