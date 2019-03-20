بدء, تشييع, ضحايا, مجزرة, المسجدين, في, نيوزيلندا,

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أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية، الثلاثاء، أن فرضية الدافع الإرهابي...
دعا الحراك الشعبي في غزة "بدنا نعيش"، الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع...
أعلن خبراء في الأرصاد الجوية أن مياه الفيضانات في الغرب الأوسط الأميركي واصلت...
بينما تستعد نيوزيلندا لدفن الضحايا الذين سقطوا في هجوم كرايس تشيرتش، لا تزال...
لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب اثنان بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء بجانب مقبرة الصليبيخات...
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن فريق العمل الذي...
ذكرت جمعية المطبخ الصيني أن صناعة الأغذية والمشروبات بالصين، سجلت رقما قياسيا في...
بدأت نيوزيلندا، الثلاثاء، التحضيرات لدفن الضحايا الخمسين الذين سقطوا في الهجوم...
كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات...
ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا...