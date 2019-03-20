تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-20 06:08:13 بدء تشييع ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلندا |  2019-03-20 06:00:55 تواصل ارتفاع درجات الحرارة |  2019-03-19 23:40:14 اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا |  2019-03-19 22:33:39 السرطان يتراجع أوروبيا وسيحصد 1,4 مليون 2019 |  2019-03-19 22:31:42 ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين |  2019-03-19 22:25:35 استطلاع: الليكود يتقدم على حزب ابيض ازرق بفارق 3 مقاعد |  2019-03-19 22:21:26 الشاباك يؤكد مقتل منفذ عملية ارئيل |  2019-03-19 20:51:52 المصادقة على بناء مدرستين ومجمع روضات في كفر مندا‎ |  2019-03-19 20:20:26 مجلس بسمة طبعون يحتفل بعيد الأم ويكرم الأمهات في احتفال مهيب |  2019-03-19 17:36:11 اصابة طفلة من رهط اثر تعرضها للدهس |  2019-03-19 17:29:16 وفد من وزير فرنسي وسفير بلجيكي في زيارة تفقدية لعرابة |  2019-03-19 17:20:02 الشرطة تحبط عملية تهريب اسلحة واعتقال مشتبهين من المشيرفة وابطن |  2019-03-19 15:53:44 دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الخميس |  2019-03-19 15:53:13 الخميس - البلاد على موعد مع ظاهرة فلكية "جميلة" |  2019-03-19 14:55:11 رسالة في سيارة ترجح "دافع الإرهاب" بهجوم أوتريخت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تواصل ارتفاع درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 




كلمات متعلقة

تواصل, ارتفاع, درجات, الحرارة,

تابعونــا

اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا 2019-03-19 | 23:40:14

أقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري على...

استطلاع: الليكود يتقدم على حزب ابيض ازرق بفارق 3 مقاعد استطلاع: الليكود يتقدم على حزب ابيض ازرق بفارق 3 مقاعد 2019-03-19 | 22:25:35

يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان...

قرار بإعادة النظر في خارطة منطقة الصناعات الأمنية قرار بإعادة النظر في خارطة منطقة الصناعات الأمنية 2019-03-19 | 20:53:51

قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي...

المصادقة على بناء مدرستين ومجمع روضات في كفر مندا‎ المصادقة على بناء مدرستين ومجمع روضات في كفر مندا‎ 2019-03-19 | 20:51:52

زار مجلس كفر مندا المحلي اليوم الثلاثاء وفد رفيع من وزارة المعارف، ضم السيد عبد...

مجلس بسمة طبعون يحتفل بعيد الأم ويكرم الأمهات في احتفال مهيب مجلس بسمة طبعون يحتفل بعيد الأم ويكرم الأمهات في احتفال مهيب 2019-03-19 | 20:20:26

من باب إكرام امهاتنا الكريمات، أقام قسم النهوض بمكانة المرأة في مجلس  محلي بسمة...

اصابة طفلة من رهط اثر تعرضها للدهس اصابة طفلة من رهط اثر تعرضها للدهس 2019-03-19 | 17:36:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات...

وفد من وزير فرنسي وسفير بلجيكي في زيارة تفقدية لعرابة وفد من وزير فرنسي وسفير بلجيكي في زيارة تفقدية لعرابة 2019-03-19 | 17:29:16

قام وفد اوروبي رفيع المستوى برئاسة الوزير فرنسي اوليجان باسكال والسفير البلجيكي ...

الشرطة تحبط عملية تهريب اسلحة واعتقال مشتبهين من المشيرفة وابطن الشرطة تحبط عملية تهريب اسلحة واعتقال مشتبهين من المشيرفة وابطن 2019-03-19 | 17:20:02

جاء في بيان عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي :خلال نشاط مهني وسريع من قبل...

دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الخميس دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الخميس 2019-03-19 | 15:53:44

دعت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى...

الخميس - البلاد على موعد مع ظاهرة فلكية "جميلة" الخميس - البلاد على موعد مع ظاهرة فلكية "جميلة" 2019-03-19 | 15:53:13

يشهد سكان البلاد مساء الخميس ليلة منيرة جداً نادرة مع وقوع القمر في أقرب نقطة له...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال شاب سائق دراجة نارية بشبهة دهس فتاة في ام الفحمنشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم حرق سيارات خسائر دون اصابات عكا اطفاء قوات تهريب سجائر مطار علب دخان بن جوريون في البلاد ضبط افشال مصرع سعيد سلايمه عامل عربي القدس حادث عمل سقط ارتفاع 5 طوابق ورشة بناء معليه ادوميم شرطة اسعاف احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل عائلة عبد الغني تجميد قرار امر الهدم ام الفحم مسودة اتفاق حريق قسم الرفاه الاجتماعي بلدية ام الفحم اضرار دون اصابات خزانة كهرباء مدينة اطفاء انقاذ طواقم مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة اسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com