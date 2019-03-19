اطلاق, نار, على, محل, تجاري, في, دير, حنا,

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يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان...
قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي...
زار مجلس كفر مندا المحلي اليوم الثلاثاء وفد رفيع من وزارة المعارف، ضم السيد عبد...
من باب إكرام امهاتنا الكريمات، أقام قسم النهوض بمكانة المرأة في مجلس محلي بسمة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات...
قام وفد اوروبي رفيع المستوى برئاسة الوزير فرنسي اوليجان باسكال والسفير البلجيكي ...
جاء في بيان عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي :خلال نشاط مهني وسريع من قبل...
دعت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى...
يشهد سكان البلاد مساء الخميس ليلة منيرة جداً نادرة مع وقوع القمر في أقرب نقطة له...
ادّعى مصدر رفيع المستوى في مركز الحرب الإلكترونية التابع للحرس الثوري الإيراني،...