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اطلاق نار على محل تجاري في دير حنا



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أقدم مجهولون مساء اليوم الثلاثاء على اطلاق وابل من الرصاص على محل تجاري على الشارع الرئيسي في قرية دير حنا مما اسفر عن وقوع اضرار .


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .




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