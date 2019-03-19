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ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار سيزار لويس مينوتي، مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأرجنتيني، الشكوك حول مشاركة النجم ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في معسكر راقصي التانجو، المقام حاليًا في العاصمة الإسبانية "مدريد".

وقال مينوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية: "أخشى على ميسي من المشاركة في مباراتي الأرجنتين الوديتين أمام فنزويلا، والمغرب بسبب ظهور علامات الإرهاق والتعب عليه من المشاركة مع برشلونة في المباريات الماضي".
وأضاف مينوتي: "عليه (يقصد ميسي) أن يلعب بكامل جاهزيته إذا أراد الظهور بمستواه المعتاد".
وشهدت القائمة، عودة البرغوث ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إلى تمثيل منتخب الأرجنتين، وذلك للمرة الأولى عقب نهاية كأس العالم 2018 في روسيا.
ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الجاري، الأولى أمام فنزويلا في ملعب "واندا متروبوليتانو" الجمعة المقبل، والثانية أمام المغرب في طنجة يوم 26 من مارس / آذار الجاري.
يذكر أن ميسي، ظهر في إعلان قميص منتخب بلاده الجديد الذي سيرتديه في كوبا أميركا المقبلة، حيث التقط صورًا وهو يرتدي قميص الأرجنتين الجديد وينظر إلى الكاميرا، بينما يشير بيده اليمنى لشعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
ميسي يثير القلق في معسكر الأرجنتين




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