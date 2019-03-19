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استطلاع: الليكود يتقدم على حزب ابيض ازرق بفارق 3 مقاعد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشير استطلاع للرأي العام نشره موقع "والا" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان الليكود سيحصل على اثنين وثلاثين مقعدا، يليه حزب "كاحول لافان" مع تسعة وعشرين مقعدًا   وهذه أعداد مقاعد باقي الأحزاب، حسب الاستطلاع:  الجبهة العربية للتغيير: 9 مقاعد.  حزب العمل: 8 مقاعد. إيحود مِفلاغوت هيَمين: 7 مقاعد. هيَمين هحَداش، وميرتس، ويهادوت هتوراة: 6 مقاعد لكل منها. يسرائيل بيتينو: 5 مقاعد. شاس، وكولانو، وزيهوت: 4 مقاعد لكل منها.
استطلاع: الليكود يتقدم على حزب ابيض ازرق بفارق 3 مقاعد




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