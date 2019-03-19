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الشاباك يؤكد مقتل منفذ عملية ارئيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد جهاز الامن العام الشاباك مقتل الشاب عمر أبو ليلى (19 عاما)، وذلك في اشتباك مسلح مع قوات الجيش إثر محاصرة منزل اختبأ فيه، في بلدة عبوين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية .

وتنسب اسرائيل للشاب ابو ليلى تنفيذ عملية الطعن وإطلاق النار قرب بلدة سلفيت جنوبي نابلس، أول من أمس، الأحد، واسفرت عن مقتل جندي ومستوطن واصابة ثالث بجروح حرجة.
وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، في بيان صدر، عنه أنه تلقى معلومات استخباراتية تؤكد تواجد أبو ليلى في منزل بقرية عبوين، وتابع أن "أبو ليلى بادر بإطلاق النار على القوات التي حاولت اعتقاله، ما أدى إلى مقتله خلال تبادل لإطلاق النار".
الشاباك يؤكد مقتل منفذ عملية ارئيل




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