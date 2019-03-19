الشاباك, يؤكد, مقتل, منفذ, عملية, ارئيل,

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واصل رئيس الوزراء، المكلّف بتشكيل الحكومة، د. محمد اشتية، اليوم السبت، مشاوراته...
اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب محمد جميل شاهين (٢٣ عاما) من مدينة سلفيت...
تواصل السلطات الاسرائيلية فرض حصارها المشدد على المسجد الأقصى المبارك، فيما أدى...
كّلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ظهر اليوم الاحد، الدكتور محمد اشتيه عضو...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان قوات من الشرطة الاسرائيلية اقتحمت مصلى باب...
دعت حركة حماس، "جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني...
أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الأحد شمال قطاع...
قامت طائرات حربية اسرائيلية مساء اليوم السبت بقصف عدة مواقع تابعة لحركة حماس في...
وصل الى قطاع غزة، اليوم الاربعاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه قد أصيب 3 مواطنين مساء اليوم بنيران الجيش...