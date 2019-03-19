المصادقة, على, بناء, مدرستين, ومجمع, روضات, في, كفر, مندا‎,

زار مجلس كفر مندا المحلي اليوم الثلاثاء وفد رفيع من وزارة المعارف، ضم السيد عبد الله خطيب مفتش المعارف العربية، والسيد تمير بن موشيه مدير التطوير والبناء في الوزارة. حيث تم عقد جلسة عمل بحضور رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، عضو المجلس محمد يوسف قدح، مدير قسم المعارف جمال طه، مهندس المجلس عادل قدح، مركزة التعليم الإبتدائي سماح شناوي. وقد تم خلال الجلسة المصادقة النهائية على عدة مشاريع حيوية، أهمها: 1- رصد ميزانية لبناء مدرسة تكنولوجية شرقي مدرسة ابن سينا. 2- رصد ميزانية لبناء مجمع روضات شرقي مدرسة ابن سينا. 3- رصد ميزانية لبناء بناية حديثة لمدرسة البطوف الابتدائية في منطقة المعاصر. كما قام المجلس المحلي بطرح عدة مشاريع أخرى لتطوير جهاز التربية والتعليم في القرية، وقد تعهد وفد وزارة المعارف ببحثها لاحقاً. رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أعرب عن سروره بالمصادقة على هذه المشاريع، وشكر السيدان عبد الله خطيب وتمير بن موشيه على هذه الزيارة وسرعة المصادقة على بناء المؤسسات الجديدة، كما وأثنى على جهود مدير قسم المعارف وموظفي القسم وعملهم الدؤوب في خدمة المؤسسات التعليمية وتطوير جهاز التربية والتعليم في القرية.