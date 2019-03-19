المصادقة, على, بناء, مدرستين, ومجمع, روضات, في, كفر, مندا‎,

كلمات متعلقةالمصادقة, على, بناء, مدرستين, ومجمع, روضات, في, كفر, مندا,
قررت المحكمة المركزية في بئر السبع هذا الأسبوع قبول الألتماس الذي قدمه المحامي...
من باب إكرام امهاتنا الكريمات، أقام قسم النهوض بمكانة المرأة في مجلس محلي بسمة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات...
قام وفد اوروبي رفيع المستوى برئاسة الوزير فرنسي اوليجان باسكال والسفير البلجيكي ...
جاء في بيان عن المتحدث باسم الشرطة للإعلام العربي :خلال نشاط مهني وسريع من قبل...
دعت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى...
يشهد سكان البلاد مساء الخميس ليلة منيرة جداً نادرة مع وقوع القمر في أقرب نقطة له...
ادّعى مصدر رفيع المستوى في مركز الحرب الإلكترونية التابع للحرس الثوري الإيراني،...
معطيات عامّة: عدد السّلطات المحليّة :9 عدد المؤسّسات التّعليميّة 143...
بلغ معدل الأجر الشهري في الهيئات العامة للعام 2017 في إسرائيل ستة عشر الف شيكل 16000...