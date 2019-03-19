مجلس, بسمة, طبعون, يحتفل, بعيد, الأم, ويكرم, الأمهات, في, احتفال, مهيب,

من باب إكرام امهاتنا الكريمات، أقام قسم النهوض بمكانة المرأة في مجلس محلي بسمة طبعون في هذا اليوم إحتفالا تكريميا لنساء وأمهات البسمة في فندق سانت جبريئيل في الناصرة.

وتم الاحتفال في حفل مهيب تخلله تخريج وتكريم اكثر من 130 امرأة من الدورات المختلفة: سباحة، فنون، مساجات، طب طبيعي، اسعاف أولي، دورة معرفة البلاد، قيادة، توعية في المدارس. كما تخللت الاحتفال فقرات متنوعة شملت كلمات ترحيبة من رئيس المجلس رائد زبيدات الذي اوصى بالأمهات وضرورة احترامهن وتبجيلهن، والعمل على مواصلة رفع مكانتهن العالية والغالية. كما شمل الاحتفال محاضرة عن صحة المرأة من جمعية مريم، فقرة غنائية فنية عن التراث الفلسطيني، محاضرة عن الصحة النفسية للمرأة ووجبة غذاء فاخرة. وقد اقيم اليوم بالتعاون من قبل كل الأطر الداعمة للمرأة في القرية، بما يشمل المجلس المحلي، قسم النهوض بمكانة المرأة والمركز الجماهيري، حيث قدّم رئيس المجلس رائد زبيدات شكره العميق اومتنانه وعرفانه لجكل من ساهم بانجاح هذا الاحتفال المميز، وكل عام وأمهات بسمة طبعون خاصة والعالم أجمع بخير وسلام.