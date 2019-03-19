اصابة, طفلة, من, رهط, اثر, تعرضها, للدهس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من رهط نقلت الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد اصابتها بمنطقة الرأس اثر تعرضها لحادث دهس في المدينة .

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