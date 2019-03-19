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وفد من وزير فرنسي وسفير بلجيكي في زيارة تفقدية لعرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



قام وفد اوروبي رفيع المستوى برئاسة الوزير فرنسي اوليجان باسكال والسفير البلجيكي  اوليفيي بل والدكتور سليم الحاج مدير مستشفى النجاح نابلس  ورئيس جمعية سوليدارنس حسين شعبان وكان في استقبالهم رئيس بلدية عرابة عمر واكد وادارته وعقد في قاعة الاستقبال اجتماع تحت عنوان الصحة والمجتمع العربي برعاية بنك مركنتيل .  وقد انضم للحضور النائب اسامه سعدي وعايدة توما والدكتور يحيى عاصله وطاقم صحي وكانت كلمات افتتحها رئيس بلدية عرابة عمر واكد شرح من خلالها احتياجات عرابة كما شارك كل من الوزير الفرنسي والسفير البلجيكي وحسين شعبان وعايدة توما واسامه سعديوالدكتور يحيى عاصله بمداخلات طبية وسياسية عن الاقلية العربية الفلسطينية,  هذا وقد قام الوفد بجولة لمعالم عرابة وسهل البطوف .  الدكتور سليم الحاج قال في كلمته : اوصلنا رسالة للوفد عن معاناة شعبنا الفلسطيني وطالبنا المساعدة في دعم مؤسسات طبية وتبادل الخبرات والتعاون وخاصة لدراسة طلابنا في فرنسا وبلحيكا وقد تاكدنا من تفهمهم لوضعنا ووعدوا بدراسة مطالبنا .  حسين شعبان : نحن نعمل بالتواصل ما بين بلجيكا وفرنسا مع شعبنا الفلسطيني كوفد كبير للاستماع لاحتياجات شعبنا وسنقوم بدارستها وتقديم مساعدات كما قدمنا في الماضي .





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