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دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى الخميس



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دعت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس القادم، احتفالًا ب "عيد البوريم أو المساخر" .



وبحسب الدعوات اليهودية المتطرفة التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعات تابعة لـ "منظمات الهيكل" سوف تنظم برامج واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "البوريم" التوراتي.


وسيتخلل هذه الاقتحامات "برامج إرشادية واحتفالية بما يتناسب مع العيد اليهودي، وسينفذ بعض أفراد منظمات الهيكل المزعوم تقاليد هذا العيد داخل الأقصى، وخاصة ارتداء الأزياء التنكرية".




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