يشهد سكان البلاد مساء الخميس ليلة منيرة جداً نادرة مع وقوع القمر في أقرب نقطة له من الأرض.

ووفقاً لعضو كرسي اليونيسكو لعلوم الفضاء والفلك داود الطروة فإن المشهد سيكون رائعاً عندما يطل القمر زاهياً وحجمه الظاهري أكبر بحوالي 14 % وأكثر إضاءة بحوالي 30 % مقارنة بأصغر قمر بدر خلال السنة.وبحسب الطروة فإن هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض ويكون في طور البدر المكتمل، حيث سيصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، وسيكون على مسافة 360768 كم من الأرضوفي هذا الوقت من السنة تكون الأرض قريبة من الشمس ونتيجة لذلك فإن جاذبية الشمس تدفع القمر أقرب إلى الأرض ما يجعل أي بدر عملاق يحدث خلال فصل الشتاء وبداية الربيع يبدو اكبر من أقمار البدر العملاقة التي تحدث في الصيف.