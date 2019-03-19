أعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية، الثلاثاء، أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على ترام في أوتريخت باتت "جدية"، وذلك بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي.

وقالت النيابة العامة والشرطة، في بيان، إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى كما وطبيعة الوقائع".واعتقلت الشرطة الهولندية المشتبه به الرئيسي التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عاما) ورجلين آخرين يبلغان 23 و27 عاما، بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين.وعثرت الشرطة على سيارة رينو كليو حمراء بعد الاعتداء، قالت إن غوكمن استخدمها للهروب، قبل أن تعتقله الشرطة إثر محاصرته في مبنى كان قد لجأ إليه، وفق ما ذكرت المصادر، الاثنين.تصوير - afp