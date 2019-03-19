مزراحي-, طفحوت, يحتل, المكان, الأول, بشأن, رضا, الزبائن,

يتصدّر بنك مزراحي- طفحوت المكان الأول من حيث الرضا العام لدى الجمهور من بين البنوك الخمسة الكبرى- هذا ما ظهر من استطلاع الرقابة على البنوك الذي أجري في بداية السنة الحالية ونشر في الموقع العبري ynet مؤخرًا.ويظهر من استطلاع الرأي المذكور أن نسبة الرضا من الخدمات المباشرة في البنوك عالية، بشكل عام، إذ إن نحو 92% من الزبائن الذي شاركوا في الاستطلاع عبّروا عن رضاهم من مستوى الخدمة التي يعرضها عليهم البنك في موقع الإنترنت وفي التطبيق.ولكن في مزراحي طفحوت يؤمنون بأنه "حتى في الديجيتال لا يوجد بديل للخدمة الإنسانية"، ومن هنا يجب أن يكون لكل إنسانٍ إنسانٌ في البنك، أي موظف بنك شخصي يعرف الزبون ويهتم به بشكل شخصي، وذلك الى جانب الخدمات الديجيتالية الأكثر تطوّرًا.وبالطبع، يوجد للتكنولوجيا مكان في الخدمة المصرفية، ولكن هذه التكنولوجيا يجب أن تدعم العلاقة الشخصية بين موظف البنك والزبون، لا أن تشكل بديلا له.وبناءً على ذلك، يشدّد بنك مزراحي- طفحوت مرّة تلو الأخرى: "صحيح أنه في جميع البنوك تتوفّر خدمة ديجيتالية ممتازة، ولكن فقط عندما يكون هناك إنسان في البنك يشعر الزبون بالرضا حقًا".