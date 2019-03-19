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دومينيك حوراني: لا أعرف ما سبب الانتقادات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني ان فيديو "المزّة اللبنانية" الذي نشرتِه وتعرّضت لانتقادات بسبب إطلالتها الجريئة فيه، قامت بتصويره بنفسها خلال خضوعها لجلسة تصوير.



وقالت حوراني: "الملابس التي ظهرتُ فيها هي عادية جداً ونحن في لبنان نرتدي ملابس مثلها، بل أكثر جرأة منها، ولا أعرف ما سبب الانتقادات".


وعن عودتها إلى لبنان بعدما أقامت طوال الأعوام الماضية في دبي، قالت حوراني: كنت أقيم خارج لبنان بسبب ظروفي العائلية، ولكن لبنان بلدي وقررتُ العودة إليه مع ابنتي وزوجي. حياتي الأُسَرية مستقرة وأنا سعيدة جداً مع زوجي والحمد لله، والعائلة بالنسبة إليّ هي الأهمّ في حياتي.


يذكر ان تصريحات حوراني اتت ضمن مقابلة اجرتها معها الزميلة هيام بنوت في صحيفة الراي الكويتية.




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