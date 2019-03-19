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ابتكار بديل لعقار ضروري لا يسبب أعراضا جانبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ابتكر علماء كلية لندن الملكية دواء فعالا بديلا لمستحضرات الستاتين، ولكن من دون أعراض جانبية كالتي تظهر من تناول تلك الأدوية.



ويمكن للدواء الجديد أن يساعد مئات آلاف المرضى المصابين بأمراض القلب. فقد بينت نتائج الدراسة التي أجراها علماء الكلية أن هذا الدواء الذي أطلق عليه اسم "حمض البومبيدويك" المستخدم في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، أظهر نفس مفعول الستاتين. وقد بينت الاختبارات السريرية أن المرضى الذين لا يمكن تخفيض مستوى الكوليسترول في دمهم إلى المستوى المطلوب، يمكنهم تناول الدواء الجديد مع الستاتين يوميا.


وكما هو معروف، يسبب تناول الستاتين العديد من المشكلات، مثل آلام العضلات وغير ذلك. والآن، ظهر "حمض البومبيدويك" كبديل من دون أعراض جانبية.


ولم تعلن قيمة الدواء الجديد حتى الآن، ولكن بما أنه مصنوع من مواد كيميائية بسيطة، وليس من أجسام مضادة  مثل المستخدمة في مثبطات "PCSK9"، فإنه من المحتمل جدا أن يكون سعره مقبولا.




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