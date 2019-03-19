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ساديو ماني نجم ليفربول يوافق على الانضمام لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت صحيفة "فرانس فوتبول" بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، يريد مشاهدة الدولي السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بقميص النادي الملكي.



وذكرت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت، أن الدولي السنغالي كان سينضم للريال عندما كان "زيزو"، يشرف على الفريق الملكي في ولايته الأولى، حيث دخل الطرفان في مفاوضات جدية، ولكن الانتقال لم يتم بعدما استقال زيدان من منصبه بشكل مفاجئ نهاية الموسم الماضي.


وأوضحت الصحيفة أن عودة زيدان لتدريب الريال مجددا، تجعل انتقال ماني للفريق للملكي وارد جدا، مشيرة إلى أن صاحب 26 عاما أعطى موافقته المبدئية للدفاع عن أولوان "الميرينغي" مستقبلا.


وكان ماني قد انضم لليفربول صيف عام 2016 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 41 مليون يورو، ويعتبر من أفضل لاعبي "الريدز" في الموسم الحالي، إذ سجل له 17 هدفا وصنع 3 أخرى في 29 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، كما قاد الفريق لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثنائية في شباك بايرن ميونيخ في مباراة إياب ثمن النهائي.




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