تمثال, نانسي, عجرم, في, تركيا, محاط, بالمعجبين, -بالصور,

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لبعض المعجبين قاموا بالتصوير إلى جانب تمثال للفنانة اللبنانية نانسي عجرم الذي صمم خصيصا لها من الشمع في متحف "مدام توسو" في شارع الاستقلال باسطنبول- تركيا.

وقامت عجرم بمشاركة هذه الصور على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل.وجود تمثال لشخصية لبنانية في هذا المتحف المهم يعتبر نوعاً من التكريم لشهرتها ومسيرتها التي تتخطى العالم العربي لتصل إلى العالمية.