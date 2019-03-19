طبيب:, النوم, أفضل, من, الرياضة, لفقدان, الوزن!,

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ابتكر علماء كلية لندن الملكية دواء فعالا بديلا لمستحضرات الستاتين، ولكن من دون...
يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الظهر من وقت لآخر، لأنهم يضطرون للجلوس على...
ظهرت أدلة جديدة تفند تاريخ استيطان الإنسان في الغابات، وأن الإنسان القديم كان...
كشفت شركة أسترالية مهتمة بالفلك والنجوم، أن عدد ساعات التي يحتاجها الإنسان تعتمد...
أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة بيردو الأمريكية، أن مركبات الفينول الموجودة...
من المعروف أن التهابات اللوز من أشهر الأمراض المنتشرة بين الأطفال لكن ما لا يعلمه...
تمكنت ساعة آبل الذكية Apple Watch من الكشف عن عدم انتظام معدلات نبضات القلب على نحو...
قد يبدو الشعر المجعّد حيوياً وكثيفاً، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى عناية خاصة كونه...
تتصدّر الفراولة قائمة من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاً، وذلك وفقاً...
أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة أوهايو الأمريكية أن الشاي الأخضر يساعد في...