بلهجة قوية، يمكن اعتبارها صادمة أيضا، خاطب مدافع سابق لفريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، الذي يواجه انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية هذه المرة على خلفية اتهامات بـ"الأنانية والطمع".

تصوير - afp

واتهم صلاح بتلك الصفات خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فولهام، في الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وانتهى اللقاء بفوز "الريدز" بهدفين مقابل واحد، من توقيع ساديو ماني وجيمس ميلنر. فيما يواصل صلاح (26 عاما) صيامه عن التهديف منذ عدة مباريات.وقال موقع "غول" الرياضي إن مشكلة صلاح مع التهديف يبدو أنها تؤثر على ذهنه، مضيفا "لقد اعتاد على القيام بكل شيء من أجل تحقيق أهدافه، لكنه يعاني الآن".