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وضع نادي تشيلسي شرطًا أمام ريال مدريد، من أجل الموافقة على السماح للبلجيكي إيدين...
أفادت صحيفة "فرانس فوتبول" بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال...
أفادت وسائل إعلام أوروبية، بأن نادي ريال مدريد يسعى بقوة لضم النجم البرازيلي...
أكد مصدر مقرب من الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب لا يمانع في...
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اسم اللاعب الوحيد القادر هذا الموسم على منافسة النجم...
يبدو أن جماهير ريال مدريد لم تستوعب بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن...
يترقب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بين حين وآخر، موقف الثنائي المتألق...
بدأ المنتخب البرتغالي، اليوم الإثنين، معسكره بمدينة أويراس الرياضية بالعاصمة...
حجز الإسباني جوسيب جوارديولا مقعدا بين الـ5 الكبار في تاريخ المدربين، بعدما نجح...
كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن موعد تعافيه من الإصابة،...