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من اليوم ندفع أقل: مجموعة إمتيازات من "مركنتيل سمايل"



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يستمر بنك مركنتيل، الذي يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه، بتوسيع برنامج الامتيازات "مركنتيل سمايل"، الذي يقدّمه لزبائنه ممّن بحوزته بطاقة ائتمان مركنتيل. ينضم زبائن البنك أصحاب بطاقة الائتمان من مركنتيل إلى برنامج الامتيازات تلقائيًا ويحظون بالتمتع من تخفيضات وامتيازات عديدة مقدّمة من مجموعة واسعة من الشبكات المنتشرة في أنحاء البلاد. برنامج الامتيازات يشمل مجموعة واسعة من مجالات الإستهلاك مثل: السياحة، المواد الغذائية، الأزياء والأحذية، التعليم والمنتجات المنزلية والعائلية وغيرها. 



واليوم، على أعتاب أعياد الربيع والعطلة الصيفية التي تليها، قام البنك بضمّ مجموعة جديدة من المصالح التجارية إلى برنامج الامتيازات. من هذه المصالح التي تم ضمّها للبرنامج مؤخرًا: "أڨيس"، شتراوس مايم –تامي4، كراڨتس، ريكوشيت، بادي شوپ وغيرها. بالإضافة للمصالح المشاركة بالبرنامج من قبل ومنها: نزارين تورز، كشري تيعوفا، أركيع، ميچا سبورت، تسومت سفاريم، شبكة أوبتيكا هلپرين، تراكلين حشمال، شبكة "ميچا بعير"، تيڨاع نيئوت، كلاركس، نيمرود، ڨاردينون، نعمان، كريزي لاين، هولمس پليس سپا، فريد وأوبتيكانا.


ويقول رياض دبيني، مساعد أول لمدير عام بنك مركنتيل ومدير منطقة الناصرة: "يقوم البنك بتوسيع وتحديث برنامج الامتيازات بشكل متواصل لزبائنه، حيث نقوم بضمّ المزيد من الشبكات والمصالح التجارية المختلفة من كل المجالات، وذلك لتقديم شتى الخدمات والمنتجات في مجال الائتمان والتوفير على زبائننا الكرام. لذلك أطلقنا برنامج الإمتيازات الذي يوفّر للزبون تجربة شراء مريحة مع إمكانية الحصول على تخفيضات عديدة. في مركنتيل دائمًا تجدون من يُصغي إليكم وموظفونا ينتظرونكم مع العديد من الحلول الملائمة بشكل شخصي".





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